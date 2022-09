Update Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 September 2022: Harga Pertalite Tetap, Berapa Harga Solar?

Antrean pengendara yang hendak me gisis BBM di salah satu SPBU di Jl AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (31/8/2022). Antrean panjang terjadi imbas dari adanya kabar harga Pertalite dan Solar naik pada 1 September 2022. Berikut update harga BBM Pertamina per 1 September 2022, harga Pertalite tetap.

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut update harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina hari ini 1 September 2022.

Update harga BBM Solar, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo,diumumkan melalui laman resmi Pertamina mypertamina.id/fuels-harga dan berlaku di seluruh wilayah di Indonesia.

Diketahui, beberapa hari terakhir beredar kabar BBM Pertamina jenis subsidi, yakni Pertalite dan Solar akan naik per 1 September 2022.

Hal tersebut membuat masyarakat ramai membeli Pertalite dan Solar.

Pantauan Tribun-Timur.com, antrean panjang di SPBU terjadi pada Rabu (31/8/2022) karena adanya panic buying terkait dengan kabar harga Pertalite dan Solar akan naik.

Nyatanya, hingga pada Kamis pagi ini, pemerintah belum memutuskan harga Pertalite dan Solar naik.

Justru sejumlah BBM nonsubsidi turun harga.

BBM nonsubsidi yang turun harga yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex malah turun per hari ini.

Pertamax Turbo turun Rp 2.000 per liter, Dexlite turun Rp 700 per liter, Pertamina Dex turun Rp 1.500 per liter.

Berikut ini update harga BBM subsidi dan nonsubsidi di seluruh Indonesia per hari ini 1 September 2022: