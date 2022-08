Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 September: Pertalite - Solar Tak Naik, Pertamax Turbo - Dexlite Turun

TRIBUN-TIMUR.COM - Cek info terbaru atau update harga BBM Pertamina per 1 September 2022 hari ini, dari Solar, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Update harga BBM Pertamina per hari ini diumumkan melalui laman resmi Pertamina mypertamina.id/fuels-harga dan berlaku di seluruh wilayah di Indonesia.

Sebelumnya, ramai kabar jika harga BBM Pertamina jenis subsidi, yakni Pertalite dan Solar akan naik per 1 September 2022.

Kabar ini juga dikuatkan sinyal dari pemerintah jika harga BBM akan naik.

Namun, hingga pada Kamis pagi ini, pemerintah belum memutuskan harga Pertalite dan Solar naik.

Antrean panjang di SPBU terjadi pada Rabu (31/8/2022) malam, karena adanya panic buying terkait dengan kabar harga Pertalite dan Solar akan naik.

Yang menggembirakan, harga BBM jenis nonsubsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex malah turun per hari ini.

Pertamax Turbo turun Rp 2.000 per liter, Dexlite turun Rp 700 per liter, Pertamina Dex turun Rp 1.500 per liter.

Berikut ini update harga BBM subsidi dan nonsubsidi di seluruh Indonesia per hari ini.

1. Aceh