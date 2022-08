Sinopsis Drama Korea Terbaru Unicorn, Hadirkan Kisah Nuansa Perusahaan

TRIBUN-TIMUR.COM - Penggemar drama korea terbaru terus disuguhkan sejumlah drama korea terbaru yang dapat menghibur di kala senggang.

Pasalnya, drama korea terbaru Unicorn melakukan penayangan perdananya pada 26 Agustus 2022.

Unicorn sendiri menceritakan soal dunia perusahaan rintisan atau startup, sering kali hadir drma korea terbaru dengan nuansa startup.

Dilansir Soompi, drama korea terbaru Unicorn ditulis oleh Yoo Byung Jae.

Unicorn adalah sitkom yang mengisahkan tentang perjuangan CEO Steve (pemain Shin Ha Kyun) dan timnya di startup McComb.

Dibintangi oleh Shin Ha Kyun (Beyond Evil), Won Jin Ah (She Would Never Know), dan Lee Yoo Jin (Idol The Coup).

Won Jin Ah memainkan karakter Ashley, karyawan terpandai Steve dan anggota tim inovasi di startup tersebut.

Drama ini menjadi drama korea terbaru Won Jin Ah usai disuguhkan akting memukau dari aktris cantik ini di She Would Never Know dan Hellbound tahun 2021.

Ia juga sempat beradu akting dengan Lee Dong Wook di film A Year-End Medley.

Berikut ini profil pemain drakor terbaru Unicorn: