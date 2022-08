Kapolres Ajak Pemuda-pemuda Sidrap Balapan di Event Resmi, Bukan Balapan Liar

SIDRAP, TRIBUN-TIMUR.COM - Kegiatan Road Race Kejuaraan Daerah (Kejurda) perebutan Piala Bergilir Kapolres Cup 1 bakal digelar 3-4 September 2022 mendatang.

Kapolres Sidrap, AKBP Erwin Syah turun langsung ke lokasi Sirkuit Puncak Mario, Rappang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Selasa (30/08/2022).

Erwin datang mengontrol kesiapan event perdana Kapolres Sidrap Cup dengan mengajak seluruh PJUnya yakni para Kasat, Kabag, Kapolsek dan perwira lainnya.

Selain itu pula turut dihadiri jajaran Pemkab Sidrap diantaranya Kadis Pekerjaan Umum (PU), Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PSDA termasuk pihak penyelenggara panitia.

Sejauh ini, kesiapan pelaksanaan kejurda putaran kedua IMI Sulsel ini sudah mencapai 80 persen.

Dengan segala kesiapan pihak penyelenggara yakni track lintasan, tim medis, piala hingga hadiah utama sudah siap.

"Informasi dari panitia, persentase kesiapan pelaksanaan event ini sudah 80 persen," katanya.

Diketahui, Kejurda Road Race Piala Kapolres Cup 1 ini akan mempertandingkan 16 kelas motor dua Tak dan 4 Tak.

Diantaranya, kelas MP1 Bebek 150 CC, Tune Up (Expert) 150 CC, Kelas MP2 Bebek 150 CC 4 Tak Tune Up (Novice), MP3 Bebek 150 CC 4 Tak Standar (Rookie), Kelas Bebek 125 CC 4 Tak Tune Up Open, Kelas Bebek 125 CC 4 Tak Tune Up Pemula.

Kelasnya lainnya, ada juga Kelas Matic 130 CC standar open, kelas Mati 130 CC pemula dan U23, kelas Bebek 125 CC 2 tak standar open.