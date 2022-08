Benarkah Gaji ASN di DKI Jakarta Capai Rp18 Juta? Bandingkan Gaji PNS di Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Anies Baswedan menyebut gaji Aparatur Sipil Negara ( ASN ) baru atau fresh graduate di DKI Jakarta mencapai Rp18 juta.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat acara Jakarta for The Future of Work, di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (21/8/2022).

Menurut Anies Baswedan, gaji PNS lulusan S1 berkisar Rp 12 juta hingga 18 juta / bulan.

Tingginya gaji ASN di Pemprov DKI Jakarta agar generasi muda punya minat bekerja di instansi pemerintahan.

"Untuk masuk di Jakarta fresh graduate S1 itu range-nya antara Rp 12 juta sampai Rp 18 juta per bulan, yang mereka dapatkan. Yang itu sangat kompetitif dengan private sector," ujar dia, dilansir dari kanal YouTube Pemprov DKI.

Gaji PNS

Besaran gaji pokok PNS masih merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran PP tersebut memuat besaran gaji pokok PNS di seluruh Indonesia, berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG).

Golongan terendah PNS mendapatkan gaji sebesar Rp 1.560.800, sedangkan golongan tertinggi Rp 5.901.200. Berikut rinciannya:

Golongan I