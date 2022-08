Sabtu Sore Barbeque-an Yuk di The Rinra Makassar, Rp250 Ribu Sudah Bisa Nikmati 100 Menu Makanan

Griil Cookout. Program terbaru dari Hotel The Rinra Makassar ini hadir setiap Sabtu sore di Lantai 3 Jl Metro Tanjung Bunga. Cukup bayar Rp 250.000 per orang pengunjung sudah bisa menikmati 100 menu

TRIBUN-TIMUR.COM - Akhir pekan atau Sabtu sore nanti sudah ada agenda mencari Kuliner Makassar?

Atau lagi pengen nikmati senja dengan pemandangan lepas Pantai Losari Makassar?

Ditemani menu makanan berkonsep barbeqeu, bareng teman atau orang terkasih, sambil menunggu matahari kembali ke peraduannya.

Coba ke Hotel The Rinra Makassar. Sebab ada menu terbaru yang mereka hadirkan berupa paket makan sepuasnya atau All U Can Eat, Griil Cookout.

Program ini berlangsung setiap Sabtu sore di Lantai 3 hotel The Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga.

Harga yang ditawarkan cukup menggiurkan yakni hanya Rp 250.000 per orang.

Dengan harga tersebut pengunjung sudah bisa menikmati sekitar 100 menu

Yang terdiri dari pilihan makanan ala western dan menu lokal ditambah pula dengan hadirnya sajian live musik yang akan semakin menyemarakkan suasana.

Istimewanya, venue dari program ini sangat menarik karena pengunjung dapat sekaligus menikmati indahnya pemandangan matahari terbenam.

Marcom Manager Hotel The Rinra Makassar, Azis Munawir menyampaikan bahwa animo masyarakat cukup baik dengan adanya program ini.

“Banyak tamu yang datang karena sudah terpikat dengan citarasa makanan yang kami sajikan. Beberapa diantara pengunjung merupakan tamu yang sudah pernah mencicipi sajian yang sama pada waktu bulan Ramadan yang lalu dimana kami juga menyajikan menu-menu barbaque lengkap dengan shawarma yang dikenal sebagai makanan khas timur tengah," katanya, Selasa (23/8/2022).

Manajemen Hotel The Rinra Makassar menargetkan sedikitnya 100 pengunjung yang akan datang untuk menikmati program ini setiap Sabtu sore.