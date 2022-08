Raisa & Kangen Band Sukses ‘Bius’ Penonton Real Out Fest di TSM Makassar

Raisa dan Kangen Band sukses ‘bius’ penonton Real Out Fest 2022 di pelataran parkir Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga, Sabtu (6/8/2022) malam.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Raisa dan Kangen Band sukses ‘bius’ penonton Real Out Fest 2022 di pelataran parkir Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga, Sabtu (6/8/2022) malam.

Acara ini merupakan peringatan Anniversary yang ke-5 tahun Glowderm House of Beauty.

Raisa dalam kesempatan itu memuji penonton Real Out Fest yang sangat antusias.

“Makassar beda dengan yang lain. Beda dengan kota lain,” kata Raisa, di sela-sela acara.

Raisa membawakan sederet lagu andalannya, seperti Could It Be, Jangan Cepat Berlalu, hingga Kali Kedua.

Sama dengan halnya Raisa, Kangen Band juga berhasil tampil memukau. Salah satu lagu yang dibawakan Terbang Bersamaku.

Tampak penonton sangat antusias, bernyanyi bersama sembari mengabadikan moment tersebut.

Selain menghadirkan artis ibu kota, Glowderm House of Beauty juga memberikan kejutan diskon bagi para pelanggan setianya.

Owner Glowderm House of Beauty, Indah Jumayanti mengatakan, sebagai peringatan Hari Ulang Tahun ke-5, Glowderm House of Beauty membagikan berbagai promo menarik bagi pelanggan setianya.

"Kami sengaja menyiapkan bermacam kegiatan dan promo menarik untuk memeriahkan Ultah Glowderm House of Beauty,” katanya.