Isi Pesan Ucapan Cinta Putri Candrawathi Istri Irjen Ferdy Sambo ke Brigadir J, Lengkap!

TRIBUN-TIMUR.COM - Putri Candrawathi, istri Irjen Ferdy Sambo ternyata sangat dekat dengan almarhum Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Kedekatan itu setidaknya diketahui dari pesan yang pernah dikirimkan Putri Candrawathi kepada Brigadir J saat sang ajudan itu ulang tahun.

Isi pesannya sangat ditulis dalam bahasa Inggris.

"This is my message in your birthday... Today hopefully whatever you wish n pray for will come true. I hope that hope will also bring happiness. And I'm so gratefull to have you as a bodyguard, friend n family. You're such a great staff.

Hope your birthday is a special as you are.. Happy Birthday My Great bodyguard SUA."

Jika diterjemahkan, berikut salinannya.

"Ini adalah pesan pada hari tahunmu... Hari ini semoga apapun yang kamu harap dan doakan bisa menjadi kenyataan. Saya harap harapan itu juga bisa membawa kebahagiaan. Dan saya sangat bersyukur memilikimu sebagai penjaga, teman dan keluarga. Kamu adalah staf yang luar biasa. Semoga ulang tahunmu spesial seperti dirimu. Selamat ulang tahun pengawal saya yang luar biasa."

Pesan di atas terungkap ke publik setelah di-posting pemilik akun Roslin Emika di Facebook.

Baca juga: Brigadir J Berlutut Saat Ditembak 3 Kali di Rumah Ferdy Sambo, Alasan Bharada E Tembak Jarak Dekat

Baca juga: Irjen Ferdy Sambo Diparkir di Yanma Polri, Betulkah Tugasnya Atur Parkir dan Perbaiki Saluran Air?

Pemilik akun tersebut adalah bibi almarhum Brigadir J.

Dia mem-posting screenshot pesan Putri Candrawathi kepada Brigadir J dari aplikasi pesan instan.

Belum diketahui, dari mana pemilik akun Roslin Emika memeroleh screenshot pesan itu sebab diketahui keberadaan handphone almarhum Brigadir J hingga kini masih misterius.