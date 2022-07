Tingkatkan Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi Lewat Perjanjian RCEP

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan keynote speech secara virtual dalam 2022 High-level Forum for RCEP Economic and Trade Cooperation, Rabu (28/7/2022).

Kegiatan ini bertajuk “New Opportunities, New Pattern, and New Start”

Menghadirkan pemimpin kota Qingdao dan Provinsi Shandong, pemimpin CCPIT dan CCOIC, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Thailand, Menteri Negara Singapura, dan Utusan Khusus Perdana Menteri Malaysia untuk Tiongkok sekaligus Ketua Dewan Bisnis Malaysia-Tiongkok.

Pada tahun 2011, Inisiatif Regional Comprehensive Economic Partnership ( RCEP ) diperkenalkan oleh Indonesia saat menjadi ketua ASEAN untuk pertama kalinya.

Indonesia berhasil membuat negara di ASEAN percaya bahwa Indonesia mampu mengembangkan kemitraan ekonomi regional komprehensif, yakni RCEP.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perjanjian RCEP bertujuan untuk terus memperkuat ikatan ekonomi diantara kedua negara.

“Kerja sama yang kuat merupakan kunci dalam memulihkan perekonomian. Pasalnya, di masa seperti ini kita membutuhkan tindakan yang luar biasa,” jelas Airlangga.

Untuk menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi global yang bebas, adil, dan tidak diskriminatif, RCEP memiliki signifikansi lebih besar daripada sebelumnya.

Selain itu, dapat menyokong penguatan rantai pasok regional, serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi digital.

Dalam pemulihan ekonomi global dan ketahanan ekonomi di masa depan, semua hal tersebut sangatlah penting.