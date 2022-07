Harmony Choir Toraja Bawa Pulang Medali Emas di Ajang Internasional

Harmony Choir Toraja (HCT) menangkan Gold Medal (medali emas) Level 1 Kategori Gospel & Spiritual dalam ajang Bali Internasional Choir Festival ( BICF) 2022 di Bali, Senin-Kamis (25-28/7/2022).

Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta, 1 Conduktur dan 3 Official, dengan membawakan lagu, Ain't That A Rockin dan Daniel Danie Servant of The Lord.

Conduktur Adhi Suprianto, menjelaskan bahwa pencapaian ini adalah pengalaman pertama di ajang bergengsi.

Meski personel yang berangkat sangat terbatas, namun mereka dapat tampil dengan baik dan memperoleh hasil yang baik pula.

“Harapan kami kedepan bahwa Harmony Choir Toraja akan terus hadir sebagai paduan suara dalam Pelayanan gereja sesuai dengan cikal bakal berdirinya,” ungkap adi.

Adi berharap agar prestasi yang mereka raih dapat menginspirasi penyanyi di Toraja bahwa mereka punya talenta yang luar biasa layak dikembangkan.

Foto bersama Harmony Choir Toraja (HCT) dalam ajang Bali Internasional Choir Festival ( BICF) 2022 di Bali, Senin-Kamis (25-28/7/2022). (DOK HARMONY CHOIR TORAJA)

“Kami ucapkan terimakasih atas doa tiada henti dari semua pihak yang telah membantu kami dalam menghadapi event ini,” ucap adi.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) Mayjen TNI (P), Yulius Selvanus Lumbaa, atas perhatian yang diberikan.(adv/rerifaabdurahman).