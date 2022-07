Hotel Dalton Makassar Siapkan Diskon 10 Persen di Dreams Wedding Exhibition The Rinra Hotel

TRIBUN-TIMUR.COM - Hotel Dalton Makassar unit by Phinisi Hospitality Indonesia, salah satu hotel berbintang tiga plus

dikawasan Jl Perintis Kemerdekaan Km 16 No 02 Makassa,r akan berpartisipasi dalam acara “Dreams Wedding Exhibition” di Nusantara Hall, The Rinra Hotel, pada 21 – 24 Juli 2022.

Dalam rilis yang diterima Tribun-Timur.com, Dalton Hotel Makassar mengajak semua calon pengantin dan keluarga untuk mampir di booth mereka.

"Calon pengantin yang melakukan transaksi DP pada 3 (tiga) Paket Reguler Wedding ( Edelweiss, Sakura, Rose Package) selama acara berlangsung kami berikan potongan Disc 10 persen untuk paket food only dengan minimal pesanan 1000 pax dan pelunasan mendapatkan Cash Back up to Idr. 4.500.000," ujar Marcomm Dalton Makassar Audy Corneldy.

Dalton Makassar menawarkan beberapa pilihan harga Paket Wedding Exclusive :

Edelweiss Package Idr. 90.000.000,-net (600 pax), Sakura Package Idr. 72.500.000,-net (500 pax), Rose Package Idr.

53.000.000,-net (400 pax), Weekdays Package Idr. 42.500.000,-net (500 pax), Food Only Idr.

75.000.000,-net (750 pax),

Paket tersebut semua ditawarkan di Anging Mammiri Ballroom & Ballarate Ballroom yang memiliki kapasitas hingga 5000 orang sebagai Venue Pernikahan.

Selain itu juga ada Pool Package Idr. 22.500.000,-net (200 pax), Akad Nikah Package Idr. 15.000.000,-net (100 pax), Mappetuada Package Idr. 12.000.000,-net (100 pax).

Khusus Pool Package ditawarkan Pre Function area semi outdoor dilantai 3 bersebelahan dengan Sky Pool dan Cosmo Resto

Area tersebut sangat cocok untuk berkumpul bersama keluarga/teman, serta menyelenggarakan acara arisan, Ulang Tahun, BBQ, dengan tema outdoor.

Semua Paket juga sudah termasuk Food Tasting untuk 10 orang, Room Junior Suite/Superior, Food Stall,

Entertaiment. Khusus Additional Charge Idr. 85.000,- s/d Idr. 135.000,-.pax.

Informasi Lebih Lanjut Paket Wedding Hub : Desy : 0813 5497 8126, Irla : 0813 5513 2422