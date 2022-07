30 Ucapan Selamat Idul Adha Bahasa Inggris Lengkap dengan Artinya, Pas Banget Buat Status WA FB & IG

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2022 /1441 H bahasa Inggris beserta artinya.

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha cocok dikirim kepada orang tersayang lewat media sosial seperti WhatsApp, Facebook, maupun Instagram.

Tahun ini, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha berbeda.

Muhammadiyah menggelar Sholat Idul Adha 9 Juli 2022.

Sementara Nahdlatul Ulama dan Pemerintah menetapkan Idul Adha 10 Juli 2022.

Tradisi yang biasanya dilakukan ketika merayakan Hari Raya adalah saling mengucapkan selamat hari raya sesama keluarga, teman, maupun kerabat dekat untuk mempererat tali silahturahmi.

Selain mengucapkan langsung, Anda juga bisa mengucapkan lewat media sosial.

Namun, dikarenakan adanya pandemi kita hanya bisa mengucapkan selamat hari raya melalui ucapan di media sosial.

Berikut ini ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha dikutip Tribunnews.com dari yohandry:

1. Having a friend like you is the biggest blessing of life. On this day, I wish you and your family a blissfully awesome Eid ul Adha Mubarak!