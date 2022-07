PT Talasalapang Agro Gowa Ajak Karyawan Wisata di Pantai Sampulungan Takalar

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - PT Talasalapang Agro (TSA) menggelar Annyversary & Employee Gathering di pantai wisata Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sabtu (2/7/2022).

Mengambil tema Proud to be part of TSA, acara ini dihadiri puluhan karyawan dan keluarga PT Talasalapang Agro.

Talasalapang Agro adalah perusahaan bergerak di bidang produksi beras premium dan peternakan ayam petelur yang beroperasi di Desa Tana Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Beras produksi PT Talasalapang Agro tidak hanya dipasarkan di Sulawesi Selatan, namun telah merambah pasar di sejumlah provinsi di Indonesia.

"Alhamdulillah, selama dua tahun merintis usaha penggilingan gabah dan produksi beras premium, PT Talasalapang Agro selalu mengedepankan kualiatas," ujar owner PT Talasalapang Agro, Husniah Talenrang.

Bakal calon Bupati Gowa di Pilkada 2024 ini berharap perusahaan yang dirintisnya bersama keluarga dapat lebih mengembangkan usahanya.

"Yang paling penting juga, memberi pelayanan prima kepada mitra bisnis PT Talasalapang Agro," ujar Ketua DPD PAN Gowa ini.

Wakil Direktur PT Talasalapang Agro, H Muhammad Ilham, mengungkapkan TSA selama ini membangun kerjasama kemitraan kepada masyarakat petani lokal di Kabupaten Gowa.

"Hal ini untuk pemberdayaan masyarakat petani dengan tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dan juga memberi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar," ujarnya.