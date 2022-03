Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Bicara Soal Kepemimpinan Kewirausahaan di Depan ASN Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memberi ceramah Kepemimpinan Kewirausahaan di depan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II, angkatan V, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Khofifah hadir langsung di Kampus Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) dan Kajian Manajemen Pemerintahan (KMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jl Raya Baruga, Antang Kecamatan Manggala, Kamis (10/3/2022).

Dalam kesempatan itu, Khofifah memaparkan terkait enterpreneur leadership atau kepemimpinan kewirausahaan di depan perwakilan ASN se Sulsel.

Kata Khofifah, ASN harus meniru pola kerja para CEO perusahaan swasta dalam menghitung pendapatan daerah.

Dimana, para pimpinan perusahaan berani mengambil kebijakan yang tak lazim alias out of the box, berbeda dari yang lain.

"Di ASN ini kan regulasinya beragam. Kadang mereka memiliki kecerdasan luar biasa tapi untuk mengambil keputusan extraordinary itu tidak semua berani mengambil keputusan, utamanya di eselon ll, eselon lll," jelasnya.

Eks Menteri Sosial ini menyampaikan, perlu ada sinergi yang baik dengan eksternal pemerintahan agar pendapatan daerah bisa terpacu.

"Strong colaboration adalah sebuah kebutuhan. strong partnership adalah kebutuhan. membangun konektivitas juga sebuah kebutuhan," terangnya.

Selain itu, independensi juga perlu diperkuat di pemerintahan.

ASN harus terbuka pikirannya, terbuka wawasannya, agar bisa beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah.