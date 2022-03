Yuk Malam Minggu Sembari Saksikan Live Music dan BBQ Sepuasnya di Hotel Mercure Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani tak henti memberi berbagai penawaran menarik dan pengalaman istimewa bagi para pengunjungnya.

Salah satunya melalui promo food & beverage, All You Can Eat - BBQ Dinner yang hadir setiap malam minggu.

Paket ini ditawarkan seharga Rp 198.000 nett / orang.

Spesialnya, pihak Hotel Mercure memberi tambahan pengalaman berupa live music yang akan menambah keseruan menikmati malam minggu sambil menikmati beragam menu barbeque yang lezat.

Seperti daging sapi, kepiting, udang, ikan, ayam, bakso hingga aneka side dish dan dessert dengan konsep makan sepuasnya.

General Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani, Wiwied Nurseka mengatakan, selain hiburan, pihaknya juga memberi tambahan potongan harga bagi tamu yang menginap.

“Bagi tamu yang sedang menginap kami beri tambahan diskon sebesar 20 persen, untuk anggota Accor Live Limitless diskon sebesar 25 persen, dan untuk anggota Accor Plus diskon sebesar 30 persen," terang Wiwied via rilis, Rabu (9/3/2022).

Wiwied menambahkan, promo All You Can Eat - BBQ Dinner ini hadir setiap malam minggu bertempat di Pool Deck yang berkonsep outdoor.

“Namun jika cuaca sedang tidak bersahabat, maka tempatnya akan kami alihkan ke Losari Restaurant yang sama-sama terletak di lantai dasar," tambah Wiwied.

Pengunjung dapat bersantai menikmati santapan yang disediakan mulai dari pukul 18.00 hingga 21.00 WITA.

Tak lupa Ia juga mengajak bagi pengunjung mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti check-in dengan Peduli Lindungi, pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, jaga jarak, serta menggunakan hand sanitizer. (*)