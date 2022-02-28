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Survei Ketua Golkar Sulsel 0,7 Persen Versi Polmark Indonesia, DPD I: Ini Titik Start Taufan Pawe

Survei versi PolMark Indonesia survei Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe berada masih di angka 0,7 persen.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Muh Hasim Arfah
zoom-inlihat foto Survei Ketua Golkar Sulsel 0,7 Persen Versi Polmark Indonesia, DPD I: Ini Titik Start Taufan Pawe
Dok Partai Golkar
Elektabilitas Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe saat ini masih berada di angka 0,7 persen versi PolMark Indonesia yang dirilis di Hotel Claro, Makassar, Sabtu (26/2/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPD I Golkar Sulsel menghormati hasil survei agregasi elektabilitas Calon Gubernur Sulsel per dapil versi PolMark Indonesia, Sabtu (26/2/2022).

Hasil survei itu beredar di sejumlah grup-grup Whatsapp.

Informasi yang berkembang hasil survei itu dipresentasikan CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah dalam kegiatan DPW PPP Sulsel di Makassar, Sabtu (26/2/2022) sore.

Fotonya bocor ke grup-grup Whatsapp.

Berdasarkan rilis PolMark Indonesia, survei Taufan Pawe masih di angka 0,7 persen. 

"Kalaupun Pak TP (Taufan Pawe) urutan bawah, tentu itu menjadi titik start bagi beliau," kata jubir Golkar Sulsel Zulham Arief kepada wartawan Senin (28/2/2022).

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Beredar foto hasil survei agregasi elektabilitas calon Gubernur Sulsel per dapil versi Polmark Indonesia di sejumlah grup-grup Whatsapp, Sabtu (26/2/2022) sore.  
Beredar foto hasil survei agregasi elektabilitas calon Gubernur Sulsel per dapil versi Polmark Indonesia di sejumlah grup-grup Whatsapp, Sabtu (26/2/2022) sore.   (tribun-timur/ari maryadi)

Meski TP terendah, Zulham menyampaikan apresiasinya karena sejumlah kader Golkar masuk bursa calon.

"Alhamdulillah hampir semua nama di survey tersebut adalah kader Golkar," kata Zulham.

Adapun nama-nama kader Golkar yang masuk bursa yaitu Adnan Purichta Ichsan, Nurdin Halid, Indah Putri Indriani.

Andi Kaswadi Razak, Andi Fahsar M Padjalangi, Munafri Arifuddin, hingga Taufan Pawe.

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Golkar Sulsel
Calon Gubernur Sulsel
PolMark Indonesia
Eep Saefulloh Fatah
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