Ada Apa? Doni Putra Tutup Akun IG usai Ancam Menag Yaqut Pakai Samurai,DS: Tapi Udah Dapet Alamatnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Doni Putra, pria yang mengancam Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pakai samurai, kini menutup akun Instagramnya.

Ada apa?

Ya, akun Instagram Doni Putra yakni @doniputra_safar tak bisa lagi ditemukan.

"Sorry, this page isn't available.

The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram.," demikian tertulis saat Tribun-timur.com menelusuri akun Instagram @doniputra_safar.

Laman Instagram Doni Putra @doniputra_safar (Capture Tribun Timur/ Sakinah Sudin)

Pegiat media sosial Denny Siregar lagi-lagi berkomentar Doni Putra.

"Akunnya langsung tutup, tapi udah dapet alamatnya.. (emoji)," tulis Denny Siregar, Minggu (27/2/2022) pukul 5.13 sore.

Cuitan Denny Siregar langsung ramai direspon netizen.

Salah satunya pemilik akun @HairulAlHafiz.

"Takut dia (emoji) benar2 ditutup," tulis akun tersebut.