Viral Video Before After Make Up Istri Baru Mantan Suami Mawar AFI, Netter: Mawar vs Bunga Bangkai

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Susi eks Baby Sitter disebut selingkuhan suami Mawar AFI masih terus jadi perbincangan hangat di media sosial.

Susi jadi sorotan usai viral kabar selingkuh dengan suami Mawar AFI, Steno Ricardo.

Bahkan, Susi dan Steno Ricardo melangsungkan pernikahan tepat sebulan setelah Steno bercerai dari Mawar.

Steno dan Mawar resmi cerai pada 11 Januari 2022.

Adapun Susi dan Steno menikah pada 21 Januari 2022.

Baca juga: Fakta & Foto-foto Susi Eks Baby Sitter Disebut Selingkuhan Suami Mawar AFI, Banjir Hujatan Netter

Yang terbaru, viral video before after make up (sebelum dan sesudah make up) Susi istri baru Steno Ricardo.

Netizen membandingkan wajah Susi tanpa make up dengan Mawar AFI.

Penelusuran Tribun-timur.com, video tersebut mulanya diposting pemilik akun @neymakeup yang menangani make up Susi saat pernikahan.

Ney sang pemilik akun memposting video itu di Insta Story-nya.

Pantauan Tribun-timur.com, video tersebut berisi kompilasi wajah Susi sebelum dan sesudah make up, serta momen saat Susi dan Steno Ricardo melangsungkan akad dan resepsi pernikahan.