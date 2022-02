Buruan! Aneka Koleksi Sepatu Diskon hingga 70 Persen di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar baik buat kamu yang sedang mencari produk sepatu.

Pasalnya, sejumlah tenant footwear di Trans Studio Mall (TSM) Makassar memberikan promo spesial.

Tak tanggung-tangung, sejumlah tenant memberikan diskon hingga 70 persen selama Februari 2022.

Adapun promo tersebut dimulai dari Hush Puppies yang menawarkan promo End od Season Sale diskon up to 60 persen.

Itu untuk barang-barang tertentu (on selected items).

Ada juga penawaran menarik dari tenant My Feet, Natural Steps Series berupa Flash Sale diskon up to 50 persen.

Payless juga hadir dengan promo FABSALE diskon hingga 50 persen + Extra 20 persen berlaku untuk sejumlah koleksi.

Di Metro Department Store sejumlah brand tidak mau kalah memberikan diskon spesial 50 persen untuk brand Elle dan Kickers serta ada diskon 70 persen dari brand Symbolize.

Bagi kaum Adam, di Metro Department Store ada juga diskon 60 persen untuk brand Andre Valentino.

Kemudian diskon 50 persen untuk brand Arnold Palmer, diskon 50 persen untuk brand Fila.

Tak ketinggalan diskon up to 60 persen untuk sandal dari brand Playboy juga nikmati tambahan diskon 10 persen bagi pengguna Kartu Kredit Bank Mega.

Public Relations Executive TSM Makassar, Rizky Maulidiana Haris mengatakan bahwa ada banyak banyak model dan warna sepatu sesuai dengan kebutuhan.

“Ada banyak diskon besar yang ditawarkan berbagai merek di bulan Februari ini,” kata Rizky via rilis yang diterima tribun-timur.com, Minggu (20/2/2022).

Rizky pun mengajak pengunjung untuk memanfaatkan promo spesial tersebut.

“Bagi pengunjung yang ingin menambah koleksi footwear miliknya, bisa memanfaatkan diskon yang dihadirkan oleh sejumlah tenants kami,” tutupnya.(*)