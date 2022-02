AMPG Sulsel Rekrut Ribuan Pengurus Menangkan Airlangga Hartarto di Pemilu 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulawesi Selatan menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20, Minggu (20/2/2022).

Perayaan HUT kali ini terbilang spesial. Pasalnya, AMPG Sulsel kini telah memiliki ribuan pengurus yang siap tempur mengawal pemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024.

Angka itu telah terdaftar di aplikasi keanggota DPP AMPG by name by adress.

"Untuk HUT kali ini sangat spesial karena untuk kepengurusan AMPG di Indonesia, Sulawesi Selatan menjadi yang terbanyak. Saya kira ini bukti jika AMPG Sulsel sangat siap bekerja untuk memenangkan Partai Golkar di semua event politik," kata Sekretaris AMPG Sulsel Zulham Arief, Sabtu (19/2/2022).

Ia menegaskan, jumlah pengurus AMPG Sulsel masih akan terus bertambah.

Pasalnya, masih banyak pengurus, khususnya di kabupaten dan kota yang belum mendaftar di aplikasi keanggotaan AMPG.

Namun, antusiasme dan semangat pengurus AMPG Sulsel dalam menyukseskan agenda partai sangat tinggi.

"Jadi angka ini masih akan terus bertambah karena masih sangat banyak yang belum mendaftar lewat aplikasi kepengurusan AMPG, hanya saja ini sudah menjadi gambaran jika AMPG sangat siap mengawal dan mengamankan agenda partai," terang Zulham yang juga juru bicara Partai Golkar Sulsel itu.

Tugas AMPG di era kepemimpinan Airlangga Hartarto memang sangat vital.

Selain mengawal kebijakan partai, AMPG juga diberikan tanggung jawab untuk mengendalikan saksi bekerja sama dengan Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar.