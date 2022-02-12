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Sosok Bersandal Jepit Beli Toyota Land Cruiser LC300 Rp 2,8 M: Untuk Dipakai Sehari-hari di Soppeng

Siapa sosok pemilik pertama mobil anyar sport utility vehicle (SUV) Toyota Land Cruiser LC300 seharga Rp 2,8 miliar di Sulawesi Selatan (Sulsel)?

Editor: Sakinah Sudin
zoom-inlihat foto Sosok Bersandal Jepit Beli Toyota Land Cruiser LC300 Rp 2,8 M: Untuk Dipakai Sehari-hari di Soppeng
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Serah terima mobil Toyota Land Cruiser LC300 seharga Rp 2,8 miliar dari showroom Kalla Toyota cabang Cokroaminoto, kawasan Pasar Sentral, Pattunuang, Makassar, Sulsel, Kamis (10/2/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Siapa sosok pemilik pertama mobil anyar sport utility vehicle (SUV) Toyota Land Cruiser LC300 seharga Rp 2,8 miliar di Sulawesi Selatan (Sulsel)?

Ya, sosok pria pembeli pertama LC300 itu jadi sorotan.

Pasalnya, LC300 merupakan mobil anyar sport utility vehicle (SUV) Toyota Land Cruiser.

Sekadar diketahui SUV 3.300 cc premium ini diproduksi terbatas.

Pihak Toyota memproduksi 4x4 SUV legend ini dalam rangka 70 tahun Toyota.

Ini adalah Land Cruiser generasi ke-9 dengan kualifikasi ‘millenial’.

LC300 seharga Rp 2,8 miliar, Kamis (10/2/2022) diserahkan ke pemilik pertamanya di Makassar, Sulsel.

Si pemilik diidentifikasi sebagai pengusaha kelahiran Soppeng, sekitar 165 km tenggara Kota Makassar.

“Ini untuk bapak (ayah) saya. Dipakai sehari-hari saja di Soppeng. Sesekali dipakai untuk jenguk cucunya ke Makassar,” kata pria berusia sekitar 36 tahun itu, kepada jurnalis di Kalla Toyota Cabang Cokroaminoto, kawasan Pasar Sentral, Pattunuang, Makassar, Sulsel.

Pihak Kalla Toyota, main dealer Toyota Astra Motor (TAM) wilayah timur Indonesia, masih merahasiakan siapa identitas pemilik.

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