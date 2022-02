Harga BBM Naik Mulai Hari Ini di Seluruh Indonesia, Rincian Harga Terbaru dan Alasan Pertamina

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dijualnya mulai, Sabtu (12/2/2022).

Ada tiga jenis BBM yang harganya naik.

Namun, bagi anda para konsumen BBM Pertamina, jangan panik sebab jenis BBM yang naik harganya mungkin bukan yang sehari-hari anda beli.

Ya, BBM yang naik harganya adalah BBM umum atau nonsubsidi.

Ada tiga jenis BBM yang harganya naik mulai pada hari ini, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex berlaku di seluruh Indonesia.

Pertamina punya alasan untuk menaikkan harga BBM nonsubdisi sebab itu dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Kenaikan harga beragam di masing-masing wilayah atau provinsi berkisar Rp 1.500-Rp2.650 per liter.

Seperti pada wilayah DKI Jakarta, untuk Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp 12.000 per liter menjadi Rp 13.500 per liter.

Lalu pada Dexlite dengan Cetane Number (CN) 51 naik dari Rp 9.500 per liter menjadi Rp 12.150 per liter, serta Pertamina Dex (CN 53) naik dari Rp 11.150 per liter menjadi Rp 13.200 per liter.