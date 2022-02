Bupati Barru Harap Penyusunan RKPD 2023 Dilakukan Secara Profesional dan Bertanggung Jawab

TRIBUNBARRU.COM, BARRU – Dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2023.

Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 ini dibuka secara resmi oleh Bupati Barru, Suardi Saleh, Kamis (3/2/2022).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bappeda Pemkab Barru, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel.

Dalam sambutannya Suardi Saleh mengatakan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu tahapan penyusunan RKPD sebelum dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kecamatan dan kabupaten.

“Forum Konsultasi Publik mempunyai peran yang strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun ke depan,” katanya.

Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan, dan yang mampu menjawab isu-isu strategis pada tahun 2023 di antaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi (Pasca Pandemi Covid-19) berbasis keunggulan daerah.

2. Pemerataan penyediaan infrastruktur terutama dalam mendukung penciptaan Kabupaten Barru menjadi The New Growth Pole Economic of South Sulawesi.

3. Pengentasan kemiskinan serta pengangguran.

4. Mewujudkan ASN berakhlak dan Pemerintahan yang melayani.