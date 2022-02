Nissa Sabyan Langsung Bilang 'Waduh' saat Diajak Nikah Pria Lain, Tapi Lihat Ekspresi Ayus

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Nissa Sabyan kembali jadi sorotan.

Hal itu menyusul kemunculan Ririe Fairus yang menceritakan perselingkuhan Ayus Sabyan hingga membuat rumah tangganya hancur.

Alhasil video-video lama kedekatan Ririe Fairus, Ayus Sabyan, dan Nissa Sabyan pun kembali viral.

Terbaru, video terkait Ayus dan Nissa Sabyan yang membicarakan soal poligami muncul lagi dan menuai komentar pedas netizen.

Nissa Sabyan dan Ayus sendiri sempat muncul dalam tayangan YouTube KANAL BEDDU pada 17 November 2021.

Dalam tayangan itu, terungkap bahwa Nissa Sabyan sempat diajak menikah oleh seorang pria, tapi bukan Ayus.

Dalam video yang diuggah di laman Youtube Kanal Beddu, awalnya Bedu menyinggung soal lagu yang diciptakan Aldi Taher.

Diketahui, beberapa bulan yang lalu, Aldi Taher menciptakan lagu Nissa Sabyan i love you so much.

Lagu itu diciptakan Aldi Taher saat gosip perselingkuhan Nissa Sabyan dan Ayus Sabyan berhembus.

Aldi Taher juga menantang Ayus muncul untuk segera mengklarifikasi kabar perselingkuhan tersebut.