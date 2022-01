Bek PSM Makassar Positif Covid-19, Adam Mitter: Aku Akan Mengalahkanmu Covid

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar mengejutkan disampaikan manajemen PSM Makassar yang tengah berada di Bali.

Melalui Asisten Manajer PSM Makassar Syahrir Nawir, ia mengabarkan bek asingnya berkebangsaan Inggris, Adam Mitter terkonfirmasi Covid-19.

Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan PCR sehari sebelum pertandingan PSM lawan PS Barito Putera.

Tak ayal, namanya pun tidak masuk dalam daftar susunan pemain PSM versus Barito Putera, Jumat (28/1/2022) malam kemarin.

Rekrutan anyar PSM di bursa transfer paruh musim itu pun harus menjalani karantina.

Lalu bagaimana kabar dari Adam Mitter?

Dilansir akun sosial media Instagramnya @adammitter5, ia hari ini mengunggah fotonya yang tengah melakukan uji coba lapangan jelang laga PSM Makassar versus Barito Putera.

Dalam unggahannya ia menulis:

"Its just a setback. I will be back stronger. I will defeat you Covid. EWAKO," tulisnya.

"Itu hanya sebuah kemunduran. Saya akan kembali lebih kuat. Aku akan mengalahkanmu Covid. EWAKO," tulisnya.