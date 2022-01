Nginap di Teraskita Hotel Makassar Rp 449.999 Per Malam, Banyak Benefit Tambahan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Teraskita Hotel Makassar kembali memberikan promo spesial di awal tahun 2022.

Menginap di hotel bintang 3 yang berlokasi di Jl AP Pettarani No.88 ini hanya Rp 449.999 untuk kamar saja.

Kemudian ada juga Rp 549.999 untuk kamar dan sarapan dua orang.

Benefit tambahan juga diberikan ke setiap tamu.

Di mana bakal mendapatkan diskon 10 persen Canting Restaurant, diskon 10 laundry.

Lalu ada diskon 30 persen untuk Spa & Massage serta free akses ke Infinity Swimming Pool di lantai 5.

Untuk Food & Beverage sendiri, di Canting Restaurant yang sangat kental dengan taste of traditionnya, menyuguhkan Triple Burger With Twister Potato Rp 45 per porsi.

Kemudian Hulk Giant Burger Rp 55 per porsi, Tropical Fresh Rp 35 per gelas, Merah Delima Rp 34 per gelas.

Chief Business Development & Operation Officer PT Dafam Hotel Management berharap dengan promo yang diberikan, Teraskita Hotel Makassar bisa jadi pilihan masyarakat.

“Semoga dengan adanya banyak penawaran yang kami berikan, dapat memberikan banyak pilihan kepada masyarakat Kota Makassar untuk staycation ataupun menikmati menu pilihan yang kami suguhkan,” harap Handono via rilis, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Hujan-hujan Icip Lezatnya Olahan Daging Kambing di Hotel MaxOne Makassar

Cara Pemesanan

Pemesanan kamar bisa dilakukan melalui aplikasi HAI Dafam.

HAI Dafam merupakan Mobile apps yang tersedia di IOS dan Android.

Selain memiliki harga yang sangat terjangkau, juga memberikan kemudahan-kemudahan lainnya ketika bertransaksi.

Juga bisa melakukan pemesanan makanan minuman secara efisien. (*)