Karier Ex Danpaspampres Era Joko Widodo Melejit 1 Panglima dan 3 Berpangkat Bintang Tiga

TRIBUN-TIMUR.COM- Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa memplot mantan koleganya di Pasukan Pengamanan Presiden (paspampres) promosi jabatan.

Tak tanggung-tanggung, tiga mantan Komandan Paspampres promosi bintang 3.

Hal itu tertuang pasca Jenderal Andika Perkasa menandatangani surat keputusan jabatan 328 perwira tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

"Dari 328 perwira tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru tersebut, 28 di antaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI (diamanatkan dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI), seperti Komando Armada TNI AL, Komando Operasi Udara Nasional TNI AU, Pusat Psikologi TNI, Pusat Pengadaan TNI dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI," kata Kapuspen TNI Mayjen Prantara Santosa di Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

Mantan Danpaspampres pun mendapatkan posisi strategis.

Mayjen (Mar) Suhartono dari Komandan Korps Marinir menjabat Komandan Kodiklatal.

Suhartono, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-34 tahun 1988. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Komandan Korps Marinir ke-23.

Perwira tinggi yang berasal dari satuan Khussus Denjaka ini banyak melaksanakan operasi tempur salah satunya Dansatgasgultor "Satgas Merah Putih" (Operasi Pembebasan Awak KM Sinar Kudus) di Somalia.

Sehingga suksesnya Operasi ini mendapat penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat dari Letkol ke Kolonel.[2] dan mengikuti pendidikan luar negeri antara lain Counter Terorism Intelegence Analysis (BIA-CIA) 1997, Commando Mariners-Cofusco (Prancis) 1997, US Navy Seal-Guam (AS) 1997, Terrorism Device Threat and Response (BIA-CIA) 1998, Post Incident Intelegence Collection (BIA-CIA) 1999, Counter Terror-Batalyon Kontra Terror 707 (Korea Selatan).

Alumni Seskoal Angkatan 39 tahun 2002 dan Sesko TNI ini juga memiliki tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa.