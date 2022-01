Tenant Kuliner di Mal Ratu Indah Beri Promo Jelang Imlek, Ada Pay 1 For 2

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menjelang Tahun Baru Imlek 2022, dereta tenant kuliner di Mal Ratu Indah (MaRi) memberikan diskon.

Center Manager MaRI, Uta Gobel mengatakan bahwa promo ini dihadirkan bagi pelanggan yang ingin menyantap makanan dan minuman favorite di MaRi.

Promo dapat dinikmati bersama keluarga, teman atau kerabat hingga akhir Januari 2022.

“Promo yang MaRI hadirkan dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pelanggan,” katanya via rilis, Minggu (23/1/2022).

Adapun deretan tenant kuliner yang menawarkan promo dimulai dari 3 Wise Monkeys memberikan promo all you can eat dengan harga terjangkau.

Hanya dengan Rp 149 ribu, pelanggan sudah bisa menikmati lebih dari 50 sajian menu lezat sepuasnya.

Selanjutnya ada Haagen Dazs menawarkan promo menarik setiap hari Senin.

Bagi pelanggan yang gemar makan es krim, brand dari Amerika ini memberikan promo pay one for two.

Beragam varian rasa es krim, Haagen Dazs tawarkan.

Diantaranya vanilla, cokelat, kopi, dan lain sebagainya.