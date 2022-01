Ogah Rugi Makan Sushi di Restoran All You Can Eat, Wanita Ini Sampai Harus Dilarikan ke UGD

TRIBUN-TIMUR.COM - Promo all you can eat selalu menjadi buruan bagi pecinta kuliner dimanapun.

Karena promo ini pula biasanya orang-orang sampai rela mengeluarkan uang demi makan sepuasnya.

Tapi mereka tidak sadar jika makan banyak juga tentu bisa berdampak negatif bagi lambung.

Kejadian itu rupanya dialami seorang wanita sampai masuk UGD.

Dikutip dari New York Post pada 19 Januari 2022, wanita tersebut bernama Danielle Shapiro (24) dari California.

Danielle mengeluarkan uang 50 dollar AS atau sekitar 700 ribu rupiah di restoran Sushi 85 di Mountain View.

Sebagai penyuka Sushi, Danielle makan gila-gilaan bersama temannya.

Diberi durasi waktu 2 jam, Danielle dan temannya pun makan dengan cepat.

Mereka awalnya makan sup miso, empat gyoza, dan popper jalapeno.

Kemudian mengambil delapan green dragon rolls, delapan snow rolls, delapan California rolls, delapan gulungan wakame rolls dan satu porsi edamame.