Ada Diskon Spesial di Tenant Beauty & Skincare Nipah Mall, Beli 2 Gratis 1

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah tenant Beauty dan Skincare Nipah Mal memberikan promo spesial selama Januari 2022.

Tenant tersebut diantaranya The Body Shop, C&F, Erha, Watsons, Guardian, dan Herborist.

Tenant Relation Nipah Mall, Andi Muhammad Imam mengatakan, promo tersebut dihadirkan untuk memanjakan pelanggan.

“Promo ini merupakan agenda bulanan yang senantiasa hadirkan bagi pelanggan setia,” katanya via rilis, Kamis (20/1/2022).

Dimulai dari tenant The Body Shop, brand kecantikan yang menawarkan beragam produk perawatan kulit dan wajah.

Sepanjang bulan Januari, The Body Shop Nipah memberikan promo cashback 10 persen bagi pelanggan yang bertransaksi menggunakan OVO.

Selanjutnya, Gerai C&F memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan.

Berbagai jenis dan brand parfum menawarkan diskon hingga 50 persen.

Kemudian Herborist yang memberikan promo berupa diskon 50 persen untuk produk tertentu.

Herborist juga memberikan promo beli 2 gratis satu untuk produk pillihan lainnya.

Tenant Erha memberikan free konsultasi bagi pelanggan yang melakukan transaksi minimal Rp 400 ribu.

Selain itu, Erha juga menawarkan promo diskon 50 persen hingga free gift bagi pelanggan setianya.

Tak lupa ada Watsons memberikan promo diskon up to 88 persen melalui program Most Loved Super Cuan of The Year.

Serta Guardian juga tidak mau ketinggalan memberikan promonya.

Hanya dengan menambah Rp 1.000, pelanggan berkesempatan mendapatkan 2 pieces produk pilihan.