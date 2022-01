Akhirnya Impian Kinan Asli Layangan Putus ke Cappadocia Terwujud, Netizen: Ya Allah Saya Ko Mewek Ya

TRIBUN-TIMUR.COM - Serial Layangan Putus kini tengah populer.

Tokoh kinan sebagai istri yang diselingkuhi suami pun menjadi viral.

Ditambah kalimat harapan dan impian dari Kinan yang dilontarkan ke Aris, suaminya dalam salah satu episode serial Layangan Putus yang sedang tayang di WeTV.

"Terus, kamu bawa dia ke Cappadocia, it's my dream. Not her. My dream, Mas!".

Kalimat inipun jadi populer.

Sejumlah netizen sampai terbawa-bawa dengan mengunggah dialog itu dalam sejumlah meme di media sosial.

Ternyata kalimat yang dilontarkan Putri Marino yang berperan sebagai Kinan ke Reza Rahardian pemeran Aris itu bukan sekadar dialog dalam film.

Cappodocia adalah impian sesungguhnya penulis Layangan Putus, Mommy ASF.

Layangan Putus memang cerita yang ditulis berdasarkan pengalaman Mommy ASF atau Eca Prasetya.

Kini, ke Cappadocia bukan lagi sebuah mimpi bagi Kinan Asli.