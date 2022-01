Intip Paket Smartfren Unlimited di Tahun 2022, Berlaku 24 Jam Dapat Bonus Poin Juga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Smartfren menghadirkan paket internet Unlimited terbaru.

Paket tersebut memberi pelanggan bonus double Fair Usage Policy (FUP).

Double FUP tersebut mulai dari paket Smartfren Unlimited Harian Rp 80 ribu.

Paket tersebut 1 GB per hari plus bonus double FUP 1 GB per hari.

Ada juga Rp 100 ribu terdiri 1,5 GB per hari plus bonus double FUP 1,5 GB per hari.

Selain itu, ada juga paket Unlimited Harian Rp 22.5 ribu yang berlaku 7 hari.

Tak hanya itu, paket lainnya hanya Rp 40 ribu untuk 14 hari.

Serta Unlimited Harian Rp 60 ribu berlaku 28 hari.

Tak perlu khawatir, karena paket ini berlaku 24 jam.

Sehingga bisa dipakai di semua aplikasi tanpa syarat.