Ragam Diskon Tenant Kuliner Nipah, Makan Berempat Cukup Bayar Bertiga di Myoung Ga

Tenant My Kopi O! Nipah Mal. Jajaran tenant kuliner Nipah Mal diskon spesial selama Januari 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nipah Mal memberikan diskon spesial di jajaran tenant kuliner selama Januari 2022.

Promo tenant kuliner di Nipah pertama datang dari Myoung Ga.

Myong Ga merupakan restoran yang menyajikan sajian makanan khas Korea.

Pelanggan yang ingin menikmati daging sapi BBQ dapat berkunjung ke Myoung Ga.

Baca juga: Setelah Kios Disegel, Pedagang di Kanrerong Makassar Baru Mau Bayar Listrik

Baca juga: Spesial Imlek, 3 Paket Pemeriksaan Kesehatan di Prodia Diskon 20%

Tersedia promo khusus makan berempat bayar bertiga untuk sajian all you can eatnya.

Lalu ada Excelso yang memberikan promo paket lunch and dinner hanya Rp 60 ribu.

Promo Excelso berlaku dari hari Senin hingga Jumat.

Excelso juga memberikan promo untuk pelanggan yang menggunakan kartu debit maupun kredit.

Kemudian ada Fore Coffee dengan sajian minuman kopi maupun non kopi hadir memberikan promo daily mulai Rp 15 ribu.

Selanjutnya ada My Kopi O! memberikan promo menggunakan livin poin dengan diskon hingga 20 persen.