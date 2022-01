Banjir Promo Koleksi Fashion dan Footwear di TSM Makassar, Ada Tenant Favoritmu?

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Masih edisi awal tahun 2022, berbagai tenants di Trans Studio Mall (TSM) Makassar memberikan promo.

Salah satu promo paling menonjol datang dari tenant fashion TSM Makassar.

Berikut detailnya.

Gaudi

Tenant Gaudi memberikan diskon up to 50% persen (on selected items) salah satunya Deka Top.

Atasan dengan potongan crop cutting ini hadir dengan empat pilihan warna apricot, biru, hijau dan putih.

Semula dijual dengan harga Rp158 ibu kini bisa dimiliki dengan hanya Rp90 ribu.

Ada pula Flown Skirt, rok dengan model pencil cutting ini dijual dengan harga Rp120 ribu dengan dua warna pilihan Navy-Lime Green dan Olive-Blue.

J.Rep

Tenant J.Rep yang berlokasi di first Floor, TSM.