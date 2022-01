Ingat Model Asal Makassar Vieranni? Dulu Dilamar Pakai Helikopter Mahar Rp 1,7 M, Kabarnya Sekarang

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat dengan sosok model seksi Vieranni?

Dulu Vieranni sempat bikin heboh netizen gara-gara dilamar sang kekasih pakai helikopter pada tahun 2020.

Selain lamaran ala-ala Hollywood, Vieranni juga diberi mahar yang cukup fantastis, yakni senilai Rp 1,7 miliar.

Setahun berlalu, apa kabarnya Vieranni sekarang?

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Dugaan Prostitusi Online, Kenapa Cassandra Angelie Tak Ditahan?

Baca juga: Perjalanan Karier Kim Mi Soo, Bintang Drama Snowdrop yang Meninggal Mendadak

Karier Vieranni menanjak usai bergabung sebagai model One Pride MMA atau bidadari One Pride.

Melansir Suar.ID, Vieranni dilamar kekasihnya menggunakan helikopter.

Bisa dibilang lamaran yang dilakukan kekasih Verannie saat itu bergaya Hollywood.

Di usianya yang baru 20 tahun, Vieranni dilamar dengan total uang panaik yang berjumlah fantastis.

Mulanya lamaran ala Hollywood ini bermula saat model asal Makassar ini dibawa berkeliling dengan helikopter di sebuah pantai di Bali.

Dari udara, nampak tulisan 'Will You Marry Me Rini' yang ditulis di pasir pantai.