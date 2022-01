Perjalanan Karier Kim Mi Soo, Bintang Drama Snowdrop yang Meninggal Mendadak

TRIBUN-TIMUR.COM - Dunia hiburan Korea Selatan berduka.

Kim Mi Soo, bintang drama Korea Snowdrop meninggal dunia.

Kim Mi Soo meninggal dunia pada Rabu (5/1/2022).

Kabar meninggalnya Kim Mi Soo dibagikan oleh agensinya, Landscape Entertainment dalam sebuah pernyataan resmi.

"Kami di sini untuk menyampaikan berita memilukan. Aktris Kim Mi Soo tiba-tiba meninggal dunia pada 5 Januari. Keluarga yang ditinggalkan saat ini sangat sedih karena berita sedih yang tiba-tiba." ujar pihal agensi, seperti dikutip dari laman Koreaboo.

Saat ini kamar jenazah Kim Mi Soo telah disiapkan di Balai Pemakaman Jantung, Taeneungseong.

Kim Mi Soo baru saja menyelesaikan proyeknya di drama Snowdrop yang dibintangi oleh Jisoo BLACKPINK.

Kim Mi Soo merupakan aktris Korea Selatan kelahiran 16 Maret 1992.

Sejak debut pada 2018 di bawah naungan agensi Landscape Entertainment, Kim Mi Soo telah membintangi sederet judul drama.

Di antaranya Luwak Man, Hi Bye, Mama!, The Light World, Lipstick Revolution, serial Netflix Health Teacher Ahn Eun Young, dan film Method: Again (2021).