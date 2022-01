Apa Penyebab Kim Mi Soo Meninggal Mendadak Setelah Rampungkan 'Snowdrop'? Sebentar Lagi Ultah

TRIBUN-TIMUR.COM - Rest in peace, aktris asal Korea Selatan, Kim Mi Soo meninggal dunia di usia 31 tahun.

Kabar duka ini datang pada, Rabu (5/1/2022) hari ini, dua bulan jelang ulang tahunnya ke-31.

Kim Mi Soo lahir pada 16 Maret 1992 di Korea Selatan.

Penyebab meninggalnya Kim Mi Soo belum diketahui secara pasti.

Dilansir Osen, Kim Mi Soo meninggal secara tiba-tiba.

Saat ini kamar jenazah Kim Mi Soo telah disiapkan di Balai Pemakaman Jantung, Taeneungseong.

Kim Mi Soo baru saja menyelesaikan proyeknya di drama Snowdrop yang dibintangi oleh Jisoo BLACKPINK.

Kim Mi Soo merupakan aktris yang memiliki nama lain Kim Mi-su, Kim Hae-soo.

Sejak debut pada 2018 di bawah naungan agensi Landscape Entertainment, Kim Mi Soo telah membintangi sederet judul drama.

Di antaranya Luwak Man, Hi Bye, Mama!, The Light World, Lipstick Revolution, serial Netflix Health Teacher Ahn Eun Young, dan film Method: Again (2021).