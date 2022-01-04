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Demokrat Sulsel

Andi Nurpati Yakini DPP Pilih Ni'matullah Pimpin Demokrat Sulsel

Tim tiga terdiri dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsa dan Ketua BPOKK Herman Khaeron.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Saldy Irawan
zoom-inlihat foto Andi Nurpati Yakini DPP Pilih Ni'matullah Pimpin Demokrat Sulsel
dok pribadi
Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah Rahim Bone menemui Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu. 

 
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