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PROMO Alfamidi Hari Ini 31 Desember 2021, Ada Milk Fair dapat Potongan hingga Rp 15 Ribu

Spesial akhir tahun hingga sambut tahun baru Promo Alfamidi Hari Ini Jumat 31 Desember 2021 sayang banget dilewatkan. 

Editor: Sukmawati Ibrahim
zoom-inlihat foto PROMO Alfamidi Hari Ini 31 Desember 2021, Ada Milk Fair dapat Potongan hingga Rp 15 Ribu
TRIBUN-TIMUR.COM/SUKMAWATI IBRAHIM
Suasana transaksi di salah satu outlet Alfamidi di Makassar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Tribuners! Spesial akhir tahun hingga sambut tahun baru Promo Alfamidi Hari Ini  31 Desember 2021 sayang banget dilewatkan. 

Promonya bisa pelanggan dapatkan di semua outlet Alfamidi se Indonesia. 

Berdasarkan penelusuran tribun-timur.com di akun Instagram @alfamidi_ku, sedang berlangsung New Zealand New Fair.

Tak tanggung-tanggung pembelian produk New Zealand dapat potongan hingga Rp 15 ribu. 

Syaratnya, setiap pembelian senilai Rp 100 ribu dengan member Alfamidi dapat potongsn Rp 15 ribu.

Beberapa produk diantaranya;

1. Anlene Actifit 600 gram seharga Rp 71.300 sisa Rp 63.500. 

2. Anlene Gold 175 gram dari Rp 35.500 sisa Rp 28.900.

3. Anchor Boneeto 350 gram dari Rp 43.200 sisa Rp 29.900.

Berlaku hari ini saja, Jumat, Desember 2021. 

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Promo Alfamidi Hari Ini  31 Desember 2021
Alfamidi
Instagram
Spesial Tahun Baru
Sumber: Tribun Timur
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