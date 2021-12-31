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Musda Demokrat Sulsel

Ilham Arief Sirajuddin Kantongi 16 Suara, Ullah 9 Suara, Amirullah Nur Minta Ini ke Ni'matullah Erbe

Ketua Demokrat Maros Amirullah Nur Saenong meyakini DPP akan menghargai hasil pemungutan suara tingkat DPC Demokrat di Musda lalu.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Abdul Azis Alimuddin
zoom-inlihat foto Ilham Arief Sirajuddin Kantongi 16 Suara, Ullah 9 Suara, Amirullah Nur Minta Ini ke Ni'matullah Erbe
Humas Tim Energi Maros
Ketua Demokrat Makassar Amirullah Nur Saenong 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Demokrat Sulsel sudah selesai.

Kini, pemilihan Ketua DPD Demokrat Sulsel berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bersama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa dan Ketua BPOKK Demokrat Herman Khaeron.

Pendukung Ilham Arief Sirajuddin atau IAS meyakini mereka akan menang di DPP Demokrat.

Ketua Demokrat Maros Amirullah Nur Saenong meyakini DPP akan menghargai hasil pemungutan suara tingkat DPC Demokrat di Musda lalu.

"Kita yakin DPP tetap seperti sikap-sikap sebelumnya atas hasil musda Demokrat di Indonesia," kata Amirullah Nur, Jumat (31/12/2021).

Aco Ungguli Ullah

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Pada pemilihan calon Ketua Demokrat Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Jamma, Makassar lalu, IAS meraih 16 suara.

Sementara petahana Ketua Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe cuma meraih sembilan suara, terdiri dari 8 DPC ditambah satu suara DPD.

Ilham Arief Sirajuddin didampingi Ketua DPC Demokrat Maros Amirullah Nur Saenong menemui Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief di Jakarta, Kamis (2052021) siang.
Ilham Arief Sirajuddin didampingi Ketua DPC Demokrat Maros Amirullah Nur Saenong menemui Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief di Jakarta, Kamis (2052021) siang. (Tim IAS)

Sementara DPP yang diwakili Ketua BPOKK Herman Khaeron memilih abstain dalam musda.

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Tags
Musda Demokrat Sulsel
Ilham Arief Sirajuddin
Ullah 9 Suara
Aco 16 Suara
Amirullah Nur Saenong
Nimatullah Erbe
Teuku Riefky Harsa
Herman Khaeron
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Sumber: Tribun Timur
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