Musda Demokrat Sulsel
Ilham Arief Sirajuddin Kantongi 16 Suara, Ullah 9 Suara, Amirullah Nur Minta Ini ke Ni'matullah Erbe
Ketua Demokrat Maros Amirullah Nur Saenong meyakini DPP akan menghargai hasil pemungutan suara tingkat DPC Demokrat di Musda lalu.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Demokrat Sulsel sudah selesai.
Kini, pemilihan Ketua DPD Demokrat Sulsel berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bersama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa dan Ketua BPOKK Demokrat Herman Khaeron.
Pendukung Ilham Arief Sirajuddin atau IAS meyakini mereka akan menang di DPP Demokrat.
Ketua Demokrat Maros Amirullah Nur Saenong meyakini DPP akan menghargai hasil pemungutan suara tingkat DPC Demokrat di Musda lalu.
"Kita yakin DPP tetap seperti sikap-sikap sebelumnya atas hasil musda Demokrat di Indonesia," kata Amirullah Nur, Jumat (31/12/2021).
Aco Ungguli Ullah
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Pada pemilihan calon Ketua Demokrat Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Jamma, Makassar lalu, IAS meraih 16 suara.
Sementara petahana Ketua Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe cuma meraih sembilan suara, terdiri dari 8 DPC ditambah satu suara DPD.
Sementara DPP yang diwakili Ketua BPOKK Herman Khaeron memilih abstain dalam musda.
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