PT Aisin Indonesia Automotive Buka Lowongan Kerja Minimal Lulusan D3, Simak Alur Pendaftaran

TRIBUN-TIMUR.COM - Informasi lowongan kerja terbaru dari PT Aisin Indonesia Automotive.

PT Aisin Indonesia Automotive saat ini membuka lowongan kerja.

Ada 3 posisi yang dibuka PT Aisin Indonesia Automotive.

Lowongan kerja ini terbuka bagi Anda dengan latar pendidikan minimal D3.

Baca juga: Lowongan Kerja PT Anggana Kurnia Putra, Terima Mulai Tamatan SMA/SMK, Simak Posisi dan Kualifikasi

Baca juga: Lowongan Kerja Kementerian Keuangan untuk Lulusan SMA, Buka hingga 24 Desember, Buruan Daftar!

PT Aisin Indonesia Automotive adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur komponen otomotif.

Berdiri sejak tanggal 14 Maret 2014, PT. Aisin Indonesia Automotive merupakan joint venture antara PT Aisin Indonesia (AII) – Astra Otoparts Group dengan Aisin Seiki Co., LTD. – Member of Toyota Group.

Berikut detail posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan seperti dilansir TRIBUN-TIMUR.COM dari laman resmi perusahaan, Selasa (28/12/2021):

1. COST CONTROL SUPERVISOR - Finance, Accounting & Corporate Planning

Deskripsi Pekerjaan:

Melakukan estimasi perhitungan product dan monitoring terhadap realisasinya.