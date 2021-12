Intip Promo Spesial Natal dan Tahun Baru di TSM Makassar, Ada Diskon Hingga 70 %

TRIBUB-TIMUR.COM, MAKASSAR - Trans Studio Mal (TSM) Makassar memberikan promo spesial libur Natal dan Tahun.

Beragam diskon spesial hadir di berbagai tenant mal yang terletak di Jl Metro Tanjung Bunga ini.

Pantauan tribun-timur.com, Sabtu (25/12/2021) deretan promo tenant TSM Makassar sebagai berikut:

Dimulai dari tenant fashion The Executive, yang memberikan diskon Year End Sale up to 70%.

Lalu ada tenant asal Spanyol, Mango yang menawarkan diskon up to 50%.

Kemudian ada brand ternama New Balance diskon 20%.

Selanjutnya ada brand dari Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1853, Levi’s.

Levi’s memberikan penawaran berupan diskon hingga 50%.

Untuk tenant Minimal, ada penawaran beli 2 gratis 1.

Di tenant fisik sport terdapat diskon hingga 50%.