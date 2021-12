Deretan Promo Tenant Kuliner di MaRi, Rp 149 Ribu Bisa Nikmati 50 Menu Sepuasnya

Pelanggan sedang mengambil pesanan take away di Mal Ratu Indah (MaRi) beberapa waktu lalu. Spesial Natal, MaRi berikan diskon tenant kuliner bagi pelanggan setianya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah tiba.

Beragam promo pun dengan gampang dijumpai, salah satunya di Mal Ratu Indah (MaRi).

Kali ini, MaRi menghadirkan beragam promo tenant kuliner.

Misalnya saja 3 Wise Monkeys memberikan promo spesial All You Can Eat lebih murah.

Mulai dari Rp 149 ribu, pelanggan sudah bisa menikmati hingga 50 menu sepuasnya.

Tak hanya itu, bagi semua pecinta japanese food, 3 Wise Monkeys juga menghadirkan sajian masakan jepang dengan harga lebih terjangkau.

Lalu ada Haagen Dazs menawarkan promo New Collaboration with Cinderella.

Pelanggan berkesempatan mendapatkan paket exclusive di bulan Desember ini dengan menggunakan kartu BCA.

Promo ini hadir hingga akhir bulan Desember 2021 mendatang.

Selanjutnya, di MaRI, Burger King hadir memberikan kupon diskon hingga 50%.