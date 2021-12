Kejar Mimpi Berkarya di Industri Musik, Ini Langkah Awal untuk Kembangkan Passionmu!

TRIBUN-TIMUR.COM.COM - Siapa yang tidak ingin menapaki jalan sukses dengan menekuni bidang yang menjadi passion-nya?

Tentu, hal ini menjadi impian banyak orang, tak terkecuali para generasi muda saat ini.

Namun, banyak anak muda yang merasa belum menemukan apa yang menjadi passion-nya sehingga belum bisa mewujudkan impiannya.

Padahal, passion bukanlah suatu hal yang hanya sekadar ditemukan tetapi juga perlu untuk dikembangkan.

Dalam riset berjudul ‘Implicit Theories of Interest: Finding Your Passion or Developing It?’ (2018) yang dilakukan O’Keefe, Dweck, dan Walton mengungkapkan bahwa orang yang menemukan passion saja dapat berisiko membuatnya kehilangan motivasi ketika passion tersebut makin sulit dijalani.

Maka dari itu, agar bisa konsisten bahkan menemukan peluang-peluang baru, terus mencoba berbagai hal atau kegiatan yang berkaitan dengan passion tersebut bisa menjadi langkah untuk mengembangkannya sehingga membuatmu terus improve.

Salah satu langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan passion adalah dengan terus melatih kemampuan dari bidang yang disukai dan membuatmu bahagia saat menjalankannya.

Misalnya saja, jika kamu memiliki passion terhadap industri kreatif seperti musik dan seni, maka kamu harus tekun dalam berlatih bermain alat musik, menulis lagu, ataupun hal lain yang berkaitan dengan bidang tersebut.

Kamu juga bisa membuat jadwal latihan sendiri dan disiplin untuk melakukannya.

Dengan begitu, kamu tentu akan semakin mahir dalam bidang tersebut, bukan?