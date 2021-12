Politeknik Bosowa dan SMK Muhammadiyah Taman 2 Sidoarjo Teken MoU

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Bosowa (Polibos) dan SMK Muhammadiyah Taman 2 Sidoarjo menjalin kerja sama.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) berlangsung di Kampus Polibos, Senin (20/12/2021).

Kerja sama tersebut ditandangani oleh Direktur Politeknik Bosowa Alang Sunding dan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Taman 2 Rachmat Susiloz

Nota Kesepahaman dilakukan sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan.

Juga pelatihan bidang keahlian tertentu dalam bentuk kelas kerjasama secara profesional yang memadukan kebutuhan Industri, dunia usaha dan dunia kerja.

Direktur Politeknik Bosowa Alang Sunding memaparkan kerjasama ini dalam rangka peningkatan mutu lulusan pada pendidikan vokasi.

Khususnya Politeknik Bosowa dan SMK Muhammadiyah 2 Taman pada bidang keahlian seperti Teknik Mesin, Teknik Elektronika,Teknik Otomotif, Teknik Listrik dan Desain Komunikasi Visual.

"Kerjasama in bertujuan untuk menyukseskan program link and match dengan dunia usaha dan dunia Industri,” paparnya via rilis ke tribun-timur.com, Selasa (21/12/2021).

“Selain itu menyiapkan dan menguatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai agen perubahan yang mampu menguasai bidangnya masing-masing," sambungnya.

Lebih lanjut, Alang menuturkan upaya ini juga untuk menghasilkan calon tenaga kerja industri yang memiliki pengetahuan.

Juga keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Semoga dengan terjalinnya kerjasama dapat meningkatkan wawasan siswa sehingga hal yang diharapkan dapat direalisasikan dengan baik," harap Alang.

Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Taman 2 Rachmat Susilo berharap kerjasama ini bisa bermanfaatkan untuk SMK Muhammadiyah Taman 2 dan Politeknik Bosowa.

“Dengan adanya MoU ini dapat meningkatkan kerjasama dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” harapnya. (*)