BLK Makassar Rakor Penyelenggaran Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar melalukan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaran Pelatihan Berbasis Kompetensi 2021.

Kegiatan berlangsung di Hotel Le Meridien Bali Jimbaran selama tiga hari, mulai (17-19/12/2021).

Rakor ini dihadiri binaan BLK Makassar.

Mulai dari Provinsi Sulawesi Selatan diikuti oleh 12 UPTD, Sulawesi Barat dua UPTD, Sulawesi Tengah delapan UPTD, dan Gorontalo lima UPTD.

Kepala BLK Makassar, Fitroh Hanrahmawan mengatakan, rakor ini bertujuan untuk merefleksi pelatihan berbasis kompetensi yang telah dijalankan BLK.

"Kita mereview dan sekaligus mempersiapkan kegiatan 2022 sehingga dapat berjalan dengan baik dan bernilai manfaat kepada masyarakat," ucap Fitroh Hanrahmawan, Minggu (19/12/2021).

Dalam kurun waktu satu tahun BLK telah melalukan perekrutan peserta PBK selama empat kali.

Mulai dari angkatan pertama hingga keempat.

"Terima kasih kepada seluruh pihak atas sinergi yang terjalin di internal BLK Makassar," tuturnya.

Menurutnya, kegiatan di BLK termasuk pelatihan ini tidak akan berjalan baik tanpa dukungan seluruh pihak, utamanya instruktur.

Diketahui, pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan kerja yang di titikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja.

PBK terdiri dari pelatihan di lembaga pelatihan/off the job training, penilaian/asesmen di lembaga pelatihan, on the job training.

Kemudian penilaian/asesmen di tempat kerja, penerbitan sertifikat pelatihan, dan atau sertifikat kompetensi.(Tribun-Timur.com)