Unismuh Bahas Masalah Sampah Bareng Memorial University of Newfoundland Canada

Di tempat pembuangan akhir (TPA) Antang, sampah yang masuk tiap harinya mencapai 950 ton hingga seribu ton.

Fakultas Teknik (FT) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menbahas penanganan sampah bersama Memorial University of Newfoundland Canada dalam kegiatan MORNING-CLASS (Morning Collaboration & Sharing Session).

Webinar bertema "Waste Management and Environment" ini digelar secara daring melalui aplikasi zoom.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari kedua kampus.

Memorial University of Newfoundland, Canada menghadirkan Prof Cyr Couturier, dengan materi “Sustainable Development Goals: Waste Management is Our Shared Responsibility”.

Dari Unismuh Makassar yaitu, Muhammad Syarif. Ia membawakan materi dengan judul “Cement from Organic Waste”.

Dalam kesempatan ini, Prof Cyr mengatakan bahwa lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kesadaran harus lahir, khususnya dari generasi muda.

"Saya hadir di sini untuk mendorong mahasiswa agar bisa melakukan yang terbaik. Saya ingin kaum muda merasakan bahwa mereka memiliki masa depan, dan berharap dapat memberikan kontribusi untuk masa depan yang lebih baik," ungkap Prof Cyr, Sabtu (18/12/2021).

Dekan Fakultas Teknik Unismuh Dr Ir Nurnawaty ST MT IPM selaku Dekan Fakultas Teknik Unismuh Makassar menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini.