BLK Makassar Jalankan Program 3 in 1 Kemnaker, Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Tenaga Kerja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebagai lembaga pelatihan kerja di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) BLK Makassar terus berupaya menyukseskan program Kemnaker.

Salah satunya program three in one Kemnaker yang meliputi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan yang merupakan outcome dari pelatihan.

Kepala BLK Makassar, Fitroh Hanrahmawan mengatakan, BLK dalam hal penempatan lulusan, diperlukan kerja sama/kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Salah satunya melalui Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI).

FKLPI berfungsi sebagai jembatan atau wadah komunikasi antara Lembaga Pelatihan.

"Khususnya menjembatani BLK dengan Industri dengan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha dan teknologi," ucap Fitroh Hanrahmawan, Kamis (16/12/2021).

Serta kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dimana BLK beroperasi.

Selain itu forum ini memiliki peran untuk membantu BLK dalam mengintegrasikan kegiatan pelatihan dalam fungsi link and match.

Agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Serta tersedianya informasi lowongan kerja dari industri kepada para pencari kerja khususnya lulusan BLK.

"Sedangkan manfaat yang di dapat bagi industri adalah industri mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri," paparnya.

Mengingat pentingnya FKLPI dengan industri ini dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kompetensi SDM serta daya saing tenaga kerja indonesia.

Baru-baru ini, BLK Makasar melakukan rapat koordinasi dengan FKLPI sekaligus mengukuhkan keanggotaan FKLPID BLK Makassar periode 2021-2024.(Tribun-Timur.com).