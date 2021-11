Capaian Vaksinasi Covid-19 Luwu Utara Baru 31,8%, Bupati Indah Minta Lebih Digenjot

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, terbilang sangat rendah.

Orang yang sudah divaksin di daerah berjuluk Bumi Lamaranginang Baru 31,8 persen.

Rendahnya capaian vaksinasi mendapat reaksi dari Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.

Bupati dua periode meminta agar vaksinasi lebih digenjot.

Supaya target minimal yang ditetapkan pemerintah pusat tercapai.

Ketua DPD II Partai Golkar Luwu Utara ini meminta pelaksana vaksinasi berkerjasama dengan berbagai pihak hingga ke tingkat desa.

"Massifkan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa komunitas dan para pemangku kepentingan," kata Indah, Senin (15/11/2021).

"Termasuk tiga pilar di desa dan kelurahan yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa/Lurah," sambung bupati dua anak ini.

Indah juga menginstruksikan kepada pemerintah hingga tingkat desa agar melakukan jemput bola.

"Vaksinasi tetap harus digenjot, jemput bola, jika perlu kunjungi per RT per komunitas (kelompok tani, dll), setiap even, juga persyaratkan yang sudah divaksin," tuturnya.