Legislator PKB Bela Rektor UNM: Harusnya Tempatkan Prof Jufri Sesuai Keilmuan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota Komisi E DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo membela Rektor UNM Prof Husain Syam.

Hal itu disampaikan menanggapi ribut-ribut mutasi guru besar UNM Prof Jufri dari posisi kepala dinas pendidikan ke kepala dinas kebudayaan.

"Secara pribadi saya sepakat dengan Prof Husain sebagai Rektor UNM, seharusnya memang Pemprov Sulsel menempatkan Prof Jufri sesuai bidang keilmuannya, yaaa The right man on the right place lah," kata Fauzi saat dihubungi Rabu (10/11/2021).

Legislator PKB itu menilai, dalam kondisi Sulsel seperti ini, Pemprov tidak boleh salah menempatkan orang pada posisi pimpinan dinas OPD.

Namun karena Prof Jufri kini sudah bertugas sebagai kepala dinas kebudayaan, Fauzi berharap ia segera beradaptasi dengan tugas barunya.

"Saya berharap, prof jufri bisa dengan cepat beradaptasi dengan bidang tugasnya yang sekarang sebagai kadisbudpar Sulsel. Apalagi beliau kan professor," katanya.

Sebelumnya diberitakan Rektor Universitas Negeri Makassar, Husain Syam (UNM) merespon soal keputusan Prof Jufri yang memilih untuk menetap di instansi pemerintah.

Husain Syam memberi keleluasaan kepada Prof Jufri untuk memilih antara UNM atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hanya saja, Prof Jufri lebih memilih menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel, di luar dari keinginan Husain untuk membuat UNM berkontribusi di sektor pendidikan.

Karena itu, ia meminta agar Prof Jufri hengkang dari UNM.